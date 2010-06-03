Результати експертизи у справі про смерть студента будуть відомі 8 червня

Наступного тижня будуть результати експертизи і висновку прокуратури, які дозволять зробити висновок про те, чи була провина співробітників Шевченківського районного управління міліції Києва в загибелі 20-річного студента Ігоря Індила.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, ця кримінальна справа перебуває на контролі міністра внутрішніх справ, і позиція міністра полягає в тому, що до завершення судово-медичних експертиз, а також до висновку прокуратури однозначно говорити про провину або невинність співробітників міліції в події не можна.

”Міністр на даний момент не обстоює конкретну думку, праві співробітники міліції чи не праві”, - сказав К.СТОГНІЙ.

Він зазначив, що 8 червня будуть одержані остаточні дані експертизи щодо смерті студента, а також результати перевірки прокуратури Києва. ”Якщо вони (міліціонери Шевченківського райуправління) винні, вони будуть покарані. Якщо ні - їх потрібно захищати”, - сказав К.СТОГНІЙ.

При цьому він не виключив можливості проведення ексгумації трупа.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента І.Індила до районного відділу міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в міліції спростували інформацію про те, що смерть студента наступила внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.