Від Медведька вимагають взяти під контроль ДТП за участю Добкіна

Харківська обласна організація Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» сьогодні звернулася до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати ДТП за участю голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

Харківська «Свобода» вважає, що спровокована губернатором дорожньо-транспортна пригода негайно має бути взята під особистий контроль генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

При цьому розслідування та оприлюднення результатів повинні стати відомі всім зацікавленим особам, підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю М.ДОБКІНА сталося 20 червня в Зміївському районі на Харківщині. Губернатор особисто перебував за кермом.

Між тим М.ДОБКІН визнав, що “одним з винуватців був я».

«Я виїжджав з другорядної дороги, і, на жаль, не помітив машину, яка рухалася по трасі, не дотримуючись швидкісного режиму», - сказав М.ДОБКІН. В результаті, за словами губернатора, автомобіль, що йшов по трасі, врізався в його машину і відлетів на третій легковик, який стояв неподалік.

На щастя, ніхто з учасників пригоди серйозно не постраждав.

М.ДОБКІН також відзначив, що, враховуючи швидкість, з якою рухався автомобіль, що зіткнувся з його позашляховиком, наслідки могли бути набагато сумнішими. На даний момент інцидент можна вважати вичерпаним, зазначив губернатор.