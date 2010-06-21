Завтра КС оприлюднить рішення щодо місцевих органів влади

У вівторок, 22 червня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 17 червня рішення у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) вимогам статей 157 і 158 Конституції (справа про внесення змін до статей 136, 141 Конституції України).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Суддя-доповідач у справі – Анатолій ГОЛОВІН.

Початок - об 11-й годині.

Акредитація журналістів проводиться сьогодні, 21 червня, до 18-ї години за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.