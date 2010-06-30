ВР відкликала проект закону про Фонд держмайна України

Верховна Рада України відкликала проект закону про Фонд держмайна України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 з 430 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даний законопроект був внесений на розгляд парламенту народним депутатом України від фракції БЮТ Валерієм ПИСАРЕНКОМ.

Як повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламенту, автор законопроекту звернувся з проханням відкликати з розгляду даний законопроект. Парламент погодився з цим проханням.

Даним законопроектом передбачалося впорядкувати діяльність та повноваження ФДМУ.