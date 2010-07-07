На Житомирщині 36-річний чоловік стріляв з рушниці у дворічну доньку

На Житомирщині порушено кримінальну справу проти чоловіка, який з рушниці вистрелив у дворічну доньку та дружину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на прокурора відділу прокуратури області Андрія ШИМОНЧУКА.

За його словами, справу порушено слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області за фактом замаху на умисне вбивство.

”Наразі досудове слідство, яке розпочато органами УМВС України у Житомирській області, перебуває на контролі у прокуратурі області”, - сказав він.

А.ШИМОНЧУК уточнив, що ”такі жорстокі аргументи - постріли із обрізу – застосував під час сварки мешканець села Грем’яче, що у Романівському районі”.

”Чергове застілля, яке влаштував собі 36-річний чоловік, драматично закінчилося не лише для молодої жінки, а й для її дворічної доньки”, - сказав він.

А.ШИМОНЧУК повідомив, що під час сварки чоловік схопив обріз мисливської рушниці та вистрелив із нього у свою дружину, поруч із якою на ліжку була дворічна донька.

Пострілом жінці було пошкоджено плече, тулуб та руку, а дворічній дитині травмовано ніжку.

Потерпілих було доставлено до Чуднівської центральної районної лікарні та надано медичну допомогу.

Винуватця затримано, зброю вилучено.