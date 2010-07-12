Депутати від партії «За Україну!» оскаржать у КС закон про вибори

Народні депутати від партії «За Україну!» оскаржать закон про вибори до місцевих органів влади у Конституційному Суді.

Як ідеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН, «За Україну!» констатує, що закон про місцеві вибори, прийнятий правлячою коаліцією 10 липня, брутально порушує одне з основних прав громадян України – право обирати й бути обраним.

“Заборонивши брати участь у виборах новим політичним силам, “регіонали”, комуністи і Блок Литвина позбавляють людей можливості оновити владу і змушують робити вибір лише з-поміж усім набридлих партій-політичних банкрутів. Влада узурпувала право мільйонів українців вирішувати, за кого їм можна голосувати, а за кого – ні. У більшості місцевих громад мільйони виборців будуть позбавлені конституційного права віддати голос за партію “За Україну!”, йдеться у заяві.

Її автори наголошують, що “мільйони громадян, які не хочуть пов’язувати себе з жодною партією, не зможуть стати кандидатами, оскільки прийнятий коаліцією закон усупереч Конституції забороняє самовисування. Навіть діючі міські голови чи ті претенденти на посаду голів, яких підтримує абсолютна більшість населення, не зможуть стати кандидатами, якщо не підуть у прийми до «правильних» партій і не домовляться з їхніми вождями”.

Заборонивши участь у виборах до обласних, міських та районних рад як звичайним громадянам, так і новим політичним силам, коаліція водночас заборонила створення виборчих блоків, ззначає партія “За Україну!”.

На переконання авторів заяви, “по суті, головний сенс прийнятого закону – усунення від участі в виборах будь-яких реальних опонентів режиму ЯНУКОВИЧА, а відтак – узурпація влади на місцях. Такої нахабної профанації виборів Україна не знала за всю історію своєї незалежності”.