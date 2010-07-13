За хабарництво затримано двох посадовців управління МНС

В Автономній Республіці Крим працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили двох посадовців одного з райвідділів Головного управління МНС України в автономії, котрі вимагали та отримали тисячу гривень хабара від приватного підприємця за видачу йому дозволу на відкриття продуктового магазину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, підозрюваних затримано. Прокуратурою міста Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.