В МВС за перше півріччя було змінено 578 керівників

Впродовж першого півріччя в системі Міністерства внутрішніх справ було змінено 578 співробітників, які обіймали керівні посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій ПОПКОВ на розширеному засіданні колегії відомства, яке проходить зараз у Києві.

С.ПОПКОВ констатував, що в МВС не викликає сумніву, що робота міліції потребує перебудови та переходу на якісний рівень.

«Особливу увагу зосереджено на питаннях якісного комплектування кадрів відповідно до фахових професійних навичок того чи іншого керівника», - сказав перший заступник міністра і відзначив, що впродовж останнього періоду у відомстві вдалося зміцнити кадровий потенціал, зокрема, управлінської ланки.

За його словами, було заміщено 578 керівників в системі МВС, з них 92 керівника у центральному апараті, а також 35 начальників в регіонах.

Розширене засідання колегії МВС проходить під головуванням першого заступника міністрі С.ПОПКОВА.

Водночас, як повідомили у відомстві, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ зараз перебуває у відрядженні за межами Києва.