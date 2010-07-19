СБУ викрила посадовця, яка привласнила кошти Дитячого фонду
130 тис грн.. на власні потреби
Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність посадової особи Хмельницького обласного відділення Дитячого фонду України, яка заволоділа коштами благодійної організації.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у 2008 році в рамках реалізації проекту “Зігрій любов’ю дитину” Українська незалежна телевізійна корпорація перерахувала Хмельницькій обласній державній адміністрації 1 млн. 522 тис. грн. для здійснення фінансових виплат, передбачених проектом.
Співробітники СБУ встановили, що протягом 2008-2009 років одна із керівників Хмельницького обласного відділення Дитячого фонду України підробила підписи на документах, безпідставно знявши з рахунку фонду та використавши на власні потреби понад 130 тис. грн. благодійних коштів.
8 липня ц.р. СБУ стосовно посадовця порушено кримінальну справу за ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.