“Репортери без кордонів” не задоволені гарантіями свободи слова

Представники міжнародної правозахисної організації “Репортери без кордонів” закликають українську владу та особисто Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити реальні гарантії свободи слова у державі.Про це заявив генеральний секретар “Репортерів без кордонів” Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР сьогодні на прес-конференції в УНІАН, яка відбулася за підсумками триденного візиту представників цієї міжнародної правозахисної організації в Україну.Як зазначив, Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР, цей візит було здійснено у відповідь на численні заяви українських журналістів і громадських активістів щодо зростання кількості випадків порушення свободи слова в Україні упродовж першої половини 2010 року.“Перші висновки нашої організації підтвердили стурбованість щодо загального клімату, у якому працюють журналісти. Організація стурбована випадками фізичних розправ і переслідувань журналістів та особливо тим, що відповідальних за це не було покарано”, - наголосив правозахисник.³н також заявив про важливість створення в Україні Суспільного мовлення, вільного від контролю влади, і пообіцяв надати українській стороні консультації та рекомендації з цього питання.“Нарешті, “Репортери без кордонів” хотіли би привернути увагу влади до труднощів регіональної преси. Провінційні ЗМІ і журналісти зазнають великого тиску”, - вважає Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР.³н повідомив, що, плануючи візит в Україну, був обізнаний, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН та деякі інші представники влади перебуватимуть у відпустках. Натомість, за словами Ж.-Ф.ЖУЛЬЯРА, він не вбачає у цьому негативу і готовий ще раз приїхати в Україну, можливо, у вересні, щоб обговорити з високопосадовцями питання свободи слова.Водночас, правозахисник закликав українську владу та особисто В.ЯНУКОВИЧА активніше забезпечувати реальні гарантії дотримання свободи слова.Серед інших попередніх рекомендацій “Репортери без кордонів” відзначають необхідність ретельно і суворо ставитися до усіх порушень свободи слова, забезпечення прозорості системи виділення частот теле- і радіокомпаніям, гарантування незалежності органів регулювання ЗМІ, гарантування вільного і швидкого доступу до публічної інформації, забезпечення прозорості розслідування вбивства Георгія Гонгадзе та проведення відкритих судових засідань за цією справою.Як повідомляв УНІАН, 19-21 липня в Україні з першим візитом після обрання нового Президента України перебуває делегація міжнародної організації “Репортери без кордонів”. За цей час генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР і керівник європейського відділу організації Ельза ²ДАЛЬ провели ряд зустрічей з представниками влади, опозиції і ЗМІ, за результатами яких організація планує скласти звіт про ситуацію зі свободою слова в Україні.