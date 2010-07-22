“Репортери без кордонів” не задоволені гарантіями свободи слова
За підсумками триденного візиту
Представники міжнародної правозахисної організації “Репортери без кордонів” закликають українську владу та особисто Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити реальні гарантії свободи слова у державі.Про це заявив генеральний секретар “Репортерів без кордонів” Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР сьогодні на прес-конференції в УНІАН, яка відбулася за підсумками триденного візиту представників цієї міжнародної правозахисної організації в Україну.Як зазначив, Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР, цей візит було здійснено у відповідь на численні заяви українських журналістів і громадських активістів щодо зростання кількості випадків порушення свободи слова в Україні упродовж першої половини 2010 року.“Перші висновки нашої організації підтвердили стурбованість щодо загального клімату, у якому працюють журналісти. Організація стурбована випадками фізичних розправ і переслідувань журналістів та особливо тим, що відповідальних за це не було покарано”, - наголосив правозахисник.³н також заявив про важливість створення в Україні Суспільного мовлення, вільного від контролю влади, і пообіцяв надати українській стороні консультації та рекомендації з цього питання.“Нарешті, “Репортери без кордонів” хотіли би привернути увагу влади до труднощів регіональної преси. Провінційні ЗМІ і журналісти зазнають великого тиску”, - вважає Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР.³н повідомив, що, плануючи візит в Україну, був обізнаний, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН та деякі інші представники влади перебуватимуть у відпустках. Натомість, за словами Ж.-Ф.ЖУЛЬЯРА, він не вбачає у цьому негативу і готовий ще раз приїхати в Україну, можливо, у вересні, щоб обговорити з високопосадовцями питання свободи слова.Водночас, правозахисник закликав українську владу та особисто В.ЯНУКОВИЧА активніше забезпечувати реальні гарантії дотримання свободи слова.Серед інших попередніх рекомендацій “Репортери без кордонів” відзначають необхідність ретельно і суворо ставитися до усіх порушень свободи слова, забезпечення прозорості системи виділення частот теле- і радіокомпаніям, гарантування незалежності органів регулювання ЗМІ, гарантування вільного і швидкого доступу до публічної інформації, забезпечення прозорості розслідування вбивства Георгія Гонгадзе та проведення відкритих судових засідань за цією справою.Як повідомляв УНІАН, 19-21 липня в Україні з першим візитом після обрання нового Президента України перебуває делегація міжнародної організації “Репортери без кордонів”. За цей час генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР і керівник європейського відділу організації Ельза ²ДАЛЬ провели ряд зустрічей з представниками влади, опозиції і ЗМІ, за результатами яких організація планує скласти звіт про ситуацію зі свободою слова в Україні.