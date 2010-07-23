Засуджено чоловіка, який вбив свою дитину за плач

У Запорізькій області до 12 років позбавлення волі засуджений місцевий житель, який убив свою дитину через те, що та плачем заважала йому спати.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Запорізької області.

”Вироком судової колегії у кримінальних справах апеляційного суду Запорізької області 38-річний, раніше судимий, вбивця чотиримісячної дитини засуджений до дванадцяти років позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, злочин був скоєний у м. Мелітополь вночі 3 жовтня 2009 року: 38-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, прокинувся від дитячого плачу, не зміг розбудити свою співмешканку, щоб та заспокоїла дитину, і, підійшовши до ліжка, де спала 4-місячна донька, задушив дитину.