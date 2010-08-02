Київ. 2 серпня. УНІАН. Член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що винні у зриві виборів мера Ізмаїла мають бути притягнуті до відповідальності, у тому числі кримінальної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що знає про зрив виборів лише з повідомлень у ЗМІ, і якщо інформація про те, що винні у цьому члени виборчих комісій, які блокували роботу дільничних виборчкомів, відповідає дійсності, вони мають бути притягнуті до відповідальності.

«Для мене очевидно, що першим потрібно ставити питання про відповідальність, у тому числі кримінальну, за перешкоджання реалізації виборчих прав громадян. Виборчий процес відбувався, дисципліна у державі має бути, у тому числі й під час виборів», - сказала вона.

Водночас, за словами М.СТАВНІЙЧУК, якщо до зриву виборів призвели суб’єктивні причини, то сьогодні не існує жодних перешкод для призначення повторних виборів.

М.СТАВНІЙЧУК прогнозує, що вони будуть призначені на 31 жовтня, коли місцеві вибори відбуватимуться по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори Ізмаїльського міського голови були призначені на 1 серпня Верховною Радою України. Згідно з проголошеним минулого року вердиктом Конституційного Суду у зв`язку з аналогічною виборчою ситуацією, що виникла в Тернопільській області, призначені парламентом дострокові вибори не можуть бути скасовані або перенесені. Останнє допускається тільки у разі введення в країні військового або надзвичайного положення.

Голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК 27 липня заявив, що призначені на 1 серпня вибори мера Ізмаїла «є незаконними, їх проводять бандитські угрупування, яким сприяє Ізмаїльська міська рада».

У свою чергу, кандидати у мери Андрій АБРАМЧЕНКО, Георгій ДУБЕНКО, Олександр ПЕТКОВ та інші направили телеграму-звернення на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з вимогою «припинити свавілля з боку місцевої влади, яка намагаються шляхом правового свавілля зірвати дострокові вибори Ізмаїльського міського голови».

29 липня лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявив, що всі органи влади Одеської області включилися в процес, щоб зірвати призначені на 1 серпня позачергові вибори мера Ізмаїла.

1 серпня жителі Ізмаїла не змогли взяти участь у виборах міського голови. На дільницях виборцям повідомляли, що вибори скасовано.

На думку експертів, одеська влада виступила проти проведення виборів мера Ізмаїла, оскільки побоюється, що кандидат від Партії регіонів програє кандидату від «Сильної України». Саме представник «Сильної України» А.АБРАМЧЕНКО мав реальні шанси на перемогу.