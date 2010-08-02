У медичному закладі розкрадали наркотичні засоби та психотропні речовини

Кіровоград. 2 серпня. УНІАН. У Кіровоградській області під час проведення перевірки діяльності одного із медичних закладів виявлено факт розкрадання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Встановлено, що в результаті неналежного виконання службових обов’язків посадові особи закладу допустили порушення правил використання та відпуску наркотичних засобів громадянам.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.