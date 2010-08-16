У Харкові виявлено 22 нелегалів

На території торговельного центру «Барабашово» у Харкові в результаті перевірки виявлено 22 іноземців, у яких були відсутні документи, що підтверджують їхнє право перебувати на території України.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області з посиланням на начальника міського управління міліції Олександра БАРАННІКА.

За його словами, всього під час рейду виявлено 75 осіб, відносно яких у подальшому буде вирішуватися питання про притягнення до адміністративної відповідальності, скорочення терміну перебування на території України або видворення з України.

О.БАРАННІК наголосив, що найближчим часом перевірки дотримання правил перебування в Україні іноземцями та особами без громадянства будуть проводитися і на інших ринках міста, а також у гуртожитках, готелях та у місцях проживання іноземців.