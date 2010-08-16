Прикордонники затримали 7 браконьєрів

Прикордонники затримали у Поліському заказнику (Житомирська область) сімох браконьєрів, у яких вилучили 7 одиниць зброї, 50 боєприпасів і тушу лося.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктор ВИРВА.

За його словами, браконьєрів було затримано вчора на ділянці державного кордону «Копище». Спочатку було виявлено мікроавтобус, до якого згодом підійшли браконьєри із впольованою здобиччю. Кожен із них мав мисливську зброю, готову до використання.

Затриманих - жителів Копища і Житомира - доставлено до відділу прикордонної служби.