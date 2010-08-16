Наша Україна попереджає про антиконституційний переворот

Партія "Наша Україна" звертається до суддів Конституційного Суду України з вимогою не допустити антиконституційного перевороту через скасування політичної реформи, ухваленої в 2004 році.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії "Наша Україна".

"Політична партія "Наша Україна" заявляє, що в разі реалізації сценарію зі скасування політреформи 2004 року таке нахабне нехтування законами і Конституцією України не має залишатися безкарним. Усі замовники та виконавці злочинів перед Конституцією повинні відповісти за скоєне", - йдеться у заяві.

"Наша Україна" звернулася до суддів КС, політиків, усіх небайдужих громадян з проханням не пропустити "ще одного антиконституційного перевороту та стати на захисті свободи і демократії в країні". "Зміни до Конституції мають вноситися лише після широкого публічного обговорення, відповідно до норм самої Конституції. При цьому останнє слово завжди належить українському народові – як єдиному носієві суверенітету і єдиному джерелу влади в Україні", - наголошується у заяві.

Партія "Наша Україна" нагадує, що механізм внесення будь-яких змін до Конституції чітко прописаний у самій Конституції і не передбачає скасування всього Основного Закону чи окремих його положень Конституційним Судом. "Суд перевіряє конституційність лише тих норм Конституції, які ще не набули чинності і не стали невід’ємною частиною цього акта вищої юридичної сили. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 85 Конституції України, внесення змін до Конституції України є винятковим повноваженням єдиного законодавчого органу країни – Верховної Ради України", - пояснюється у заяві.

Заявляючи про свою позицію, у "Нашій Україні" посилаються на офіційне тлумачення статті 159 Конституції України в рішенні самого КС №8-рп/98 від 9 червня 1998 року. "Звідси випливає, що Конституційний Суд України не вправі вирішувати замість Верховної Ради доцільність внесення (чи скасування) змін до тексту Конституції України", - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, до КС звернулися 252 народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222–IV.

Тоді ВР внесла зміни до Основного Закону, перетворивши Україну на парламентсько-президентську державу. Повноваження глави держави були дещо обмежені. Відповідно до змін, Кабінет міністрів України став найвищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді в межах, передбачених цією Конституцією.