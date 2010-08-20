Спекуляції проросійських політиків

Народний депутат Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) вважає політичними спекуляціями висловлювання деяких політиків і представників влади про необхідність введення в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства.

Таку думку Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив УНІАН, коментуючи відповідну заяву голови Донецької обласної державної адміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА.

"Деякі політики і представники влади виступають за легалізацію подвійного громадянства, аргументуючи тим, що це дозволить спростити поїздки до родичів у ближнє зарубіжжя, зокрема – до Росії. Думаю, в часи СРСР повернутися не вийде, а щоб зручніше було спілкуватися з родичами, потрібно відремонтувати дороги і здешевити квитки на потяги та літаки. Подвійне громадянство – це тема, якою спекулюють в основному проросійські політики", – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, введення подвійного громадянства може стати додатковим фактором іноземного впливу на події в Україні. "Одна частина України захоче подвійного громадянства з західними країнами, а інша частина побажає одержати російські паспорти, які їй дадуть, адже в Росії подвійне громадянство дозволено законом", – зазначив депутат.

У зв’язку з цим Д.ВЕТВИЦЬКИЙ нагадав, що нещодавно офіційно румунськими громадянами стали 3,5 тисячі буковинців, а за неофіційними даними – 50 тисяч осіб. "У програмах деяких румунських партій, зокрема "Великої Румунії", передбачено об’єднання колишніх румунських територій, в число яких входять Північна Буковина і частина Одеської області", – пояснив він.

У той же час депутат застерігає і від видачі іноземцям українських паспортів. "Китай, Індія мають надлишок населення, і державна політика Китаю – стимулювати еміграцію "трудових десантів". Вважаю, що українці повинні відчувати себе господарями на своїй землі", – підкреслив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат також заявив, що фракція БЮТ не підтримає ініціатив, що передбачають введення в Україні подвійного громадянства.

Як повідомляв УНІАН, голова Донецької обласної державної адміністрації А.БЛИЗНЮК заявив про необхідність створення законодавчої бази для введення в Україні інституту подвійного громадянства.

Верховна Рада України 2 червня 2009 року ухвалила в першому читанні законопроект № 3102 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за приховування факту перебування у громадянстві іншої держави або набуття такого громадянства), внесеного 11 вересня 2008 року народними депутатами Віктором ШВЕЦЕМ і Володимиром МАКІЄНКОМ (обидва – фракція БЮТ).

Проект закону передбачає запровадження кримінальної відповідальності за отримання другого громадянства. Зокрема, за приховування цього факту парламент пропонує встановити покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або штрафу у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Громадянин України буде зобов’язаний повідомити про факт набуття або перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави протягом 30 днів.

Законопроект підтримали 235 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, у тому числі 152 – від БЮТ, 63 – від НУ–НС, 20 – від Блоку Литвина. Законопроект не підтримав жоден депутат фракцій Партії регіонів і Комуністичної партії України.

У Росії, Румунії, Греції, Швейцарії і деяких інших країнах подвійне громадянство дозволено.