На Харківщині правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця

Співробітники Управління СБУ в Харківській області попередили скоєння замовного вбивства підприємця.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативниками було встановлено, що 52-річний та 49-річний мешканці Луганської області з корисних мотивів та через помсту замовили вбивство одного з луганських підприємців. Для здійснення злочинного задуму зловмисники здійснювали пошук можливих виконавців вбивства у кримінальному середовищі, пропонуючи грошову винагороду в розмірі 20 тис. доларів США.

Внаслідок вжитих заходів співробітникам СБУ спільно з працівниками міліції вдалося не тільки не допустити доведення злочину до завершення та попередити вбивство, а й викрити зловмисників. Один з організаторів злочину був затриманий «на гарячому» під час розрахунку за начебто виконане замовлення. Його спільник був затриманий наступного дня.

За матеріалами Управління СБУ 2 вересня Головним управлінням МВС України в Харківської області стосовно замовників вбивства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3, 5 ст.27, ч.2 п.6, 11, 12 ст.115 Кримінального кодексу України (приготування до замовного вбивства, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Наразі встановлюється все коло осіб, причетних до діяльності злочинної групи, та скоєння ними інших тяжких злочинів.