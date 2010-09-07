СБУ зацікавилася Міжнародним фондом «Відродження»

Служба безпеки України зацікавилася співпрацею громадських організацій України та Міжнародного фонду «Відродження». Про це повідомляє Євген БИСТРИЦЬКИЙ - виконавчий директор МФВ.

Як йдеться в його повідомленні, розміщеному на сайті Міжнародного фонду “Відродження”, “до декількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються фондом ”Відродження”, звернулися співробітники СБУ із запитом інформації про цілі та завдання проектів, їхньої фінансової складової та оцінки їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні”.

“Оскільки жодний з проектів не має політичної складової, зустріч на цьому й завершилася”, - відзначив Є.БИСТРИЦЬКИЙ, і додав: “У зв’язку з цим Адміністрація Фонду просить відповідні структури взяти до уваги, що МФВ, згідно з його Статутом, не має права підтримувати ініціативи жодної політичної партії”.

Також виконавчий директор МФВ просить звернути увагу на той факт, що “Фонд під час різноманітних виборів ніколи не підтримував ініціативи, які були направлені на щось інше, аніж на чесність та свободу волевиявлення. Якщо ми й будемо підтримувати громадські організації під час виборів восени 2010 року, то ця підтримка спрямовуватиметься саме на такі позапартійні ініціативи”.

“Принагідно зауважимо й наступне: якби СБУ спрямовувало власні сили, накопичені за рахунок виборців-платників податків, на те, щоб дійсно забезпечити чесність виборів, невикористання адмінресурсу тощо, то такі фонди, як наш, могли б з набагато більшою користю спрямовувати вивільнені фінансові ресурси на розвиток відкритого, некорумпованого, демократичного тощо суспільства в Україні”, - йдеться в повідомленні Міжнародного фонду “Відродження”.