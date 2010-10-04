ВРЮ внесе подання про призначення 60 суддів

Вища рада юстиції внесе Президентові ?ктору ЯНУКОВИЧУ подання про призначення 60 кандидатів на посади суддів.



Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції.



Зокрема, 19 кандидатів рекомендовано на посади суддів місцевих адміністративних судів, 11 кандидатів – на посади суддів місцевих господарських судів та 30 – до місцевих загальних судів. Шести кандидатам у внесенні подання було відмовлено.



Вища рада юстиції розглянула також питання звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Так, ВРЮ внесе подання про звільнення двох суддів з посад у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, 51 суддю - у зв’язку з поданням заяви про відставку, чотирьох - у зв’язку з поданням заяви про відставку за станом здоров’я, що перешкоджає продовженню виконання обов’язків, трьох - у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.



Також Радою прийнято рішення про внесення подання про звільнення двох суддів з посад у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком: Степана ПОЛІВОДИ з посади Гагарінського районного суду Севастополя та Ірини ВОРОНКО з посади Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.



Також Радою затверджено результати перевірок, проведених членами ВРЮ за зверненнями громадян, народних депутатів, посадових осіб та ін., з висновком про відсутність підстав для внесення подань про звільнення з посад за порушення присяги щодо 48 суддів.