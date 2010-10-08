Вітання Президента України з нагоди Дня юриста
«Бути юристом – велика честь»
Шановні юристи!
Прийміть щирі вітання та побажання добра, міцного здоров’я та благополуччя з нагоди святкування Дня юриста.
Велика честь і величезна відповідальність – бути юристом.
Саме ви маєте унікальну можливість практично кожного дня доводити, що найвищою соціальною цінністю в Україні справді є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Переконаний, що ваші знання, професійна майстерність, активна громадянська позиція та наполеглива праця допоможуть Україні сформувати правову державу європейського зразка.
Нехай ваші професійні зусилля будуть винагороджені повагою і довірою громадян, упевненістю у надійному та справедливому захисті їхніх конституційних прав і свобод.
Бажаю вам невичерпної енергії, плідної праці, успіхів у благородній справі утвердження ідей верховенства права, справедливості та гуманізму.
Віктор Янукович