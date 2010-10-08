Прем’єр-міністр України Микола Азаров привітав юристів з нагоди професійного свята

Шановні юристи!

Щиро вітаю вас із професійним святом!

Бути юристом почесно і відповідально. Від вашого професіоналізму і принциповості залежить стан правової культури суспільства.

Саме юристи покликані відстоювати фундаментальні засади верховенства права і справедливості, захищати конституційні права і свободи громадян, забезпечувати дотримання законності, сприяти становленню в Україні демократичної правової держави.

Упевнений, що ви і надалі служитимете інтересам України та її громадян, примножуючи славні традиції вітчизняної правничої школи.

Прийміть слова глибокої вдячності за вашу нелегку працю.

Зичу вам, шановні юристи, творчого натхнення, втілення нових задумів, наснаги, нових професійних здобутків, вагомих досягнень в ім’я України!

Прем’єр-міністр Микола Азаров