Генпрокуратура розпочала процедуру екстрадиції Данилишина з Чехії

Генеральна прокуратура України розпочала процедуру екстрадиції затриманого сьогодні у Чехії колишнього міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, який звинувачується у зловживанні службовим становищем.

Про це УНІАН повідомив заступник генпрокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Так, ми вже розпочали процедуру екстрадиції, надіславши відповідні документи нашим колегам в Чехії, - сказав він, зауваживши при цьому, що наразі не можна сказати як скоро відбудеться процедура повернення Б.ДАНИЛИШИНА, якого було оголошено в міжнародний розшук, оскільки ці дії залежать не стільки від української сторони, скільки від сторони на території якої було затримано розшукуваного.

У свою чергу, в коментарі УНІАН радник міністра внутрішніх справ Костянтин СТОГНІЙ зазначив, що сьогодні від чеських колег надійшло повідомлення про те, що ними було затримано особу, яка за прикметами та іншими особистими характеристиками схожа на особу, яку українська сторона розшукує по лінії Інтерполу. «Ми звірили ці дані і вони збіглися з тими, які ми маємо», - сказав К.СТОГНІЙ.

В подальшому зауважив він, всіма заходами щодо повернення затриманого має займатися Генпрокуратура.

Як повідомляв УНІАН, Б.ДАНИЛИШИНА було включено до списку осіб, яких розшукує Інтерпол.

Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом заподіяння ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП «МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника.

9 вересня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генпрокуратурою стосовно Б.ДАНИЛИШИНА порушено три кримінальні справи, сума збитків за якими становить десятки мільйонів гривень.