Прокуратура запобігла фальшивому банкрутству заводу «Квант»

Постановами Вищого господарського суду України за касаційними поданнями прокуратури столиці скасовано незаконні ухвали Господарського суду Києва у справі про банкрутство ВАТ «Завод «Квант».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як йдеться у повідомленні, прокуратурою міста під час здійснення представництва інтересів ВАТ «Завод «Квант» у справі про банкрутство наприкінці 2009 року було виявлено численні порушення вимог законодавства, що регулює банкрутство. Зокрема, неправомірне визнання кредиторських вимог до ВАТ «Завод «Квант» на суму понад 102 млн. грн., порушення процедури банкрутства, неправомірне здійснення заміни ліквідатора у справі тощо.

При цьому в прокуратурі зазначили, що справа про банкрутство заводу порушена в порядку Закону про банкрутство ще у 1996 році. Постановою Господарського суду Києва від 27 березня 1998 р. завод визнано банкрутом за заявою кредитора на суму понад 108 тис. грн.

Разом із тим, у квітні 2005 судом безпідставно, в порушення норм Закону про банкрутство (в редакції, що діяла станом на день прийняття ухвал), задоволена заява ініціюючого кредитора про збільшення суми інфляційної складової боргу в розмірі понад 1 млн. грн., а також визнано кредиторські вимоги іншого кредитора на суму понад 101 млн. грн.

Не погоджуючись з позицією суду, прокуратура міста Києва оскаржила в касаційному порядку зазначені ухвали суду.

Вищий господарський суд України 22 вересня 2010 р. за касаціями прокуратури відмовив кредитору у задоволенні вимог у розмірі понад 101 млн. грн., а в частині розгляду заяви іншого кредитора про збільшення кредиторських вимог справу направив на новий судовий розгляд, участь у якій буде здійснювати прокуратура Києва.