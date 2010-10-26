За фактом вбивства школяра міліціонером порушено 2 справи

Прокуратура Дніпропетровської області порушила дві кримінальні справи за фактом застосування міліціонером табельної зброї щодо старшокласників і загибелі одного з юнаків за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

ЦГЗ у своєму повідомленні ще раз наголошує, що „співробітник міліції був тверезий, що підтверджується медичними висновками на підставі двічі взятих аналізів крові у двох медичних закладах з відеофіксацією”.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 жовтня у селищі Старовишневецьке Дніпропетровської області працівник міліції був вимушений застосовувати вогнепальну зброю, внаслідок чого один підліток загинув, інший перебуває у лікарні.

Дільничний інспектор Синельніківського міськіввіділу міліції Дніпропетровщини заступив на чергування з охорони бюлетенів на територіальній виборчий комісії у селищі Старовишневецьке. Бюлетені зберігалися у сільради. Відповідно до інструкції, правоохоронець мав через певний проміжок часу виходити на вулицю й оглядати прилеглу територію.

Під час одного з таких оглядів близько 2-ї години ночі міліціонер вийшов на вулицю і побачив двох місцевих старшокласників у нетверезому стані, які і почали чіплятися до дільничного. Він їм пояснив, що є працівником міліції та несе службу з охорони виборчої комісії. Проте хлопці почали висловлюватися на адресу міліціонера нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і намагалися зав’язати з ним бійку.

На підставі ст. 12 і 15-1 Закону України «Про міліцію» працівник міліції, оцінивши ситуацію, попередив нападників, щоб вони не наближалися до нього, оскільки вимушений буде застосувати вогнепальну зброю. Незважаючи на це попередження, хлопці почали висловлювати наміри заволодіти пістолетом, при цьому наближалися до працівника міліції.

Правоохоронець, керуючись ст. 15-1 Закону «Про міліцію» оголив табельну зброю і зробив два попереджувальних постріли вгору, але нападники не відреагували, висловлюючи при цьому сумнів щодо наявності у пістолеті бойових набоїв, і напали на працівника міліції.

Міліціонер, захищаючись, зробив три постріли по ногах одного з нападників, який наближався спереду, і поранив його. У цей час другий нападник, обхопивши працівника міліції ззаду двома руками, намагався вихопити зброю. Дільничний, переклавши пістолет у ліву руку, з-під пахви зробив постріл у бік нападника, спричинивши останньому смертельне вогнепальне поранення.

Про застосування табельної вогнепальної зброї сержант міліції по мобільному телефону одразу повідомив керівництву міськвідділу міліції.

Нападник з пораненням ніг був доставлений до Синельниківської центральної міської лікарні. За даними експертизи, у крові пораненого 17-річного юнака виявлено 2 проміле алкоголю.

За попереднім висновком Синельниківської міжрайонної прокуратури, дії дільничного інспектора міліції щодо застосування табельної вогнепальної зброї визнано правомірними.