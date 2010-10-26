ГПУ заперечує нові справи щодо незаконного продажу зброї

У провадженні Генеральної прокуратури України немає нових кримінальних справ про незаконний продаж за кордон української зброї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про нібито порушення кримінальної справи за фактом продажу Грузії вітчизняної зброї.

”У провадженні Генпрокуратури знаходиться одна кримінальна справа, яка була порушена ще кілька років тому за фактом незаконного продажу зброї Україною у 2005 році. За цією справою проводяться перевірки. Жодних справ проти конкретних осіб ще ніхто не порушував”, - зазначили у прес-службі.