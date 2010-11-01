На Сумщині «Фронт Змін» виявив на дільницях масові порушення

У Сумській області місцевий осередок партії «Фронт Змін» виявив на виборчих дільницях масові порушення закону про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник обласної парторганізації Микола КЛОЧКО.

За його словами, найбільше порушень було зафіксовано у місті Суми, а також у Білопільському, Буринському та Лебединському районах.

Наймасовішими порушеннями М.КЛОЧКО назвав відсутність на виборчих дільницях інформаційних плакатів із даними про кандидатів у депутати (Суми, Білопілля, Буринь, Лебедин, Сумський район) та про партійні списки (Сумську міську організацію «Фронту Змін»), недопущення спостерігачів на виборчі дільниці та погрози недопущення їх до підрахунку голосів.

Крім того, в деяких інформаційних плакатах мажоритарників була оприлюднена викривлена або неповна інформація, стверджує М.КЛОЧКО.

“Там, де в нас на вибори йшли сильні кандидати, їх всіляко замовчували. Наприклад, у Білопільському районі були відсутні інформаційні плакати кандидата в обласну раду від «Фронту Змін» Георгія САХНЮКА, у Лебедині - Анатолія УДОДА, а на виборчих дільницях в Буринському районі в деяких селах взагалі не було інформації про нашу партію”, - сказав М.КЛОЧКО.

“Це не випадковість, а продумані, навмисні дії”, - заявив М.КЛОЧКО.