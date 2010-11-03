МЗС готово почати екстрадицію українських моряків з Венесуели

Міністерство закордонних справ України очікує від Міністерства юстиції документи про екстрадицію в Україну двох українських моряків, ув’язнених у Венесуелі за звинуваченням у перевезенні наркотиків.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Зараз ми чекаємо відповіді з Мін’юсту, щоб надалі передати відповідь нашим венесуельським колегам», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що близько двох тижнів тому МЗС України отримав увесь пакет документів щодо екстрадиції українських громадян від Мін’юсту Венесуели.

За його словами, всі ці документи були опрацьовані українськими дипломатами за кордоном і передані поштою в Україну, після чого весь цей пакет документів було передано до Мін’юсту України, де вони зараз опрацьовуються.