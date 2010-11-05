Україна уклала зі Шрі-Ланкою угоду в галузі туризму

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 3 листопада затвердив Угоду про співробітництво між Кабінетом міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка в галузі туризму, яка була підписана 30 червня 2010 р. у Києві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Як зазначається в повідомленні, прийняття цього акту дасть можливість розвивати та зміцнювати українсько-ланкійські зв’язки в галузі туризму через ефективне використання туристичного потенціалу обох країн, сприяти розробці туристичних маршрутів і турів, що користуються попитом в Україні та Шрі-Ланці. До того ж, це сприятиме створенню спільного конкурентоспроможного туристичного продукту та ефективному його просуванню на міжнародному ринку, а також здійсненню комплексу організаційних і фінансових заходів щодо пріоритетного розвитку соціально, культурно та екологічно спрямованих видів туризму.