Запроваджено електронну держреєстрацію юросіб та підприємців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо проведення електронної реєстрації”.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 19 жовтня.

Законом передбачено створення в Україні системи електронної державної реєстрації суб’єктів господарювання. Передбачено запровадження порядку проведення електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі й подання запитів щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в електронному вигляді.

Даним законом внесені зміни до Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Зокрема, в ухваленому законі передбачено, що електронні документи, подані для проведення державної реєстрації, у випадках, передбачених цим законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифр. Передбачено, що електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично, після отримання від заявника електронного документу, надсилає йому електронний документ із підтвердженням факту одержання електронного документа.

Також законом передбачено, що якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів залучається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою. Крім того законом передбачено, що подання електронних документів для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття фізичною особою статусу підприємця.

Подання фізичною особою-підприємцем документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів.