З лютого діятимуть нові правила обслуговування повітряного руху

З 11 лютого 2011 р. набудуть чинності Правила обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України, затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 23.06.2010 №383 і зареєстровані в Мінюсті під №979/18274. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту й зв`язку.

Згідно з повідомленням, нові правила покликані підвищити рівень безпеки й ефективності обслуговування повітряного руху на аеродромах, гармонізувати національні процедури з європейськими і вдосконалити нормативно-правову базу для подальшого розвитку аеронавігації в Україні.

Згідно з новими правилами, аеродромно-диспетчерські вежі надають інформацію і видають дозволи повітряним суднам, які перебувають під їх контролем, для забезпечення безпечного, впорядкованого і прискореного потоку повітряних суден на аеродромі або навколо нього з метою попередження зіткнень. Також здійснюється аварійне обслуговування у випадках авіаційної події, отримання інформації про загрозу безпеці польотів тощо.

Диспетчери аеродромно-диспетчерських веж постійно спостерігають за всіма польотами над аеродромом і навколо нього, а також за рухом транспортних засобів і людей у зоні маневрування аеродрому.

Вимоги правил розповсюджуються на юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов`язана з виконанням польотів та обслуговуванням повітряного руху.

Як наголошують у міністерстві, загальний обсяг польотів іноземних авіакомпаній в повітряному просторі України становить більш як 70%. Зважаючи на це, розвиток аеронавігаційної системи України має задовольняти не тільки внутрішні потреби, а й бути здатним забезпечити свої функції на міжнародному рівні шляхом гармонізації національних правил із стандартами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), і насамперед з правилами, встановленими в Європейському регіоні ІКАО.