Кількість злочинів неповнолітніх зросла удвічі
09:42, 16 листопада 2010Право
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Дані з Житомирщини
На Житомирщині неповнолітніми з початку року вчинено майже 400 злочинів, що вдвічі більше, ніж торік.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник відділу громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Антон СИЧЕВСЬКИЙ.
За його словами, «факти вчинення злочинів за участю дітей і підлітків, що мали місце упродовж останніх місяців, вражають».
А.СИЧЕВСЬКИЙ поінформував, що неповнолітні регіону скоювали крадіжки алкогольних напоїв, продуктів харчування, сигарет, мобільних телефонів, а також незаконно заволоділи автомобілем.
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