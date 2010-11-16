Кількість злочинів неповнолітніх зросла удвічі

На Житомирщині неповнолітніми з початку року вчинено майже 400 злочинів, що вдвічі більше, ніж торік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник відділу громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Антон СИЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, «факти вчинення злочинів за участю дітей і підлітків, що мали місце упродовж останніх місяців, вражають».

А.СИЧЕВСЬКИЙ поінформував, що неповнолітні регіону скоювали крадіжки алкогольних напоїв, продуктів харчування, сигарет, мобільних телефонів, а також незаконно заволоділи автомобілем.