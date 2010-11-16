За повідомлення про замінування затримано росіянина

На Луганщині затримано громадянина Росії, який надав правоохоронцям неправдиве повідомлення про замінування готелю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у місті Києві спільно з колегами УБОЗ ГУ МВС України в Луганській області та УСБУ в Луганській області затримали 33-річного громадянина Російської Федерації, який через мережу Інтернет повідомив на сайт ГУБОЗ, що з 3 по 10 листопада поточного року буде заміновано готель «Київ». При перевірці даної інформації правоохоронці провели ретельне обстеження приміщення готелю, проте жодного предмету, що мав би характерні ознаки вибухового пристрою, знайдено не було.

У подальшому було встановлено, що ця інформація була відправлена з інтернет-клубу, розташованому у місті Луганськ. Під час допиту затриманий, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, пояснив, що повідомив про “замінування” з метою отримання винагороди від власників готелю.

За даним фактом слідчим відділом Печерського районного управління міліції столиці порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перевіряється на причетність до аналогічних злочинів.