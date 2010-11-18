У Чернігові відкрито Центр допомоги безробітним жінкам

У Чернігові відкрито Центр правової допомоги безробітним жінкам.

Як повідомили УНІАН у Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини, діяльність Центру спрямована на покращення ситуації на ринку праці і відбуватиметься у тісній взаємодії із Чернігівським міським центром зайнятості.

За словами юриста Центру Наталії ПІДДУБНОЇ, традиційно в Україні влаштуватися на роботу жінці значно складніше, ніж чоловікові, особливо складно отримувати на рівних умовах оплату праці.

”Головною проблемою є відсутність необхідних знань у жінок щодо захисту своїх гендерних та трудових прав”, - сказала фахівець.

Директор Чернігівського міського центру зайнятості Олександр ЗЕВЧЕНКО позитивно оцінив відкриття Центру правової допомоги безробітним жінкам. Він зазначив, що останнім часом почастішали випадки порушення трудового законодавства з боку роботодавців, які відкрито займаються дискримінацією безробітних, особливо жінок. ”Жінки, які втратили роботу, не можуть самотужки розібратися у нашому складному законодавстві, а для звернення за юридичними консультаціями в них просто не вистачає грошей”, - зауважив О.ЗЕВЧЕНКО.

Центру надаватиме безкоштовну допомогу безробітним жінкам у сфері трудових відносин, а також сприятиме вирішенню трудових конфліктів з роботодавцями, у т.ч. за допомогою ”гарячої” телефонної лінії. Також йтиметься про роз’яснювальну та просвітницьку діяльність, підвищення правових знань жінок через видання та розповсюдження інформаційних матеріалів з інформацією про правові методи вирішення найбільш типових порушень з боку роботодавців, які стосуються прав жінок, гендерної рівності на робочому місці. Окремо вестиметься робота з роботодавцями.

У Чернігові проект реалізується Громадським комітетом захисту прав людини за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні