У Голій Пристані Херсонської області буде модерновий ІТУ

Управління МВС України в Херсонській області визначилося з підрядником, який проведе переобладнання ізолятора тимчасового утримання (ІТУ) при районному відділі міліції в Голій Пристані.

Про це сказано в повідомленні про результати тендерної закупівлі, опублікованому на офіційному порталі держзакупівель.

Згідно з повідомленням, підрядником виступить фізособа-підприємець БІЛЯЧЕНКО С. В. Його пропозиція акцептована 3 листопада, договір підписаний 17 листопада.

Вартість робіт з переобладнання ІТУ згідно з угодою — 3,189 млн. 886,8 грн.

Раніше начальник УМВС України в Херсонській області Валерій ЛИТВИН заявляв, що на ІТУ в Голій Пристані МВС України виділило 3,3 млн. грн.

Планується, що ІТУ відповідатиме євростандартам утримання затриманих. Зокрема, планується передбачити вентиляцію в камерах, обладнати їх телевізорами, туалетами. Також планується поліпшити умови для працівників ІТУ.

Нагадаємо, що 10 листопада реконструйований ІТУ відкрили в м. Берислав Херсонської області. На його реконструкцію було направлено 2 млн. грн.

Крім того, МВС виділило 250 тис. грн. на ремонт ІТУ в Іванівському РВВС Херсонської області. З червня 2008 р. цей ремонт проводиться за госпрозрахунком.

Крім того, УМВС працює над питання