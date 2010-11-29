Іспанка оформила Сонце в свою власність

49-річна іспанка Анхелес ДЮРАН оформила в місцевій нотаріальній конторі документ, згідно з яким вона тепер є власницею Сонця.

Як повідомляє «Газета.ру» із посиланням на El Mundo, за її словами, ця ідея прийшла до неї після того, як вона прочитала про американця, який зареєстрував себе як власника Місяця.

Мешканка провінційного міста Сальватерра-до-Міно дізналася, що країни не можуть заявляти про те, що володіють планетами або зірками, проте для окремих осіб ніяких заборон не існує.

«Я знаю закон, я не дурна, - сказала вона. – Це міг зробити будь-хто, але ідея прийшла в голову першій мені».

Тепер А.ДЮРАН має намір брати плату з усіх, хто користується Сонцем.