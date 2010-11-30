У Львові затримали грабіжника за слідами на снігу

У Львові сьогодні вночі працівники Державної служби охорони при МВС затримали чоловіка, який намагався пограбувати ювелірний магазин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО, на пункт чергового надійшов сигнал о 02.29 про те, що хтось намагається проникнути до ювелірного магазину. Наряд Держслужби охорони прибув через 3 хвилини після отримання інформації, але зловмисник вже втік.

Як зазначили у прес-службі, про те, що хтось намагався проникнути до крамниці, свідчили пошкоджені ролети.

Через кілька хвилин за слідами, залишеними невідомим на снігу біля магазину, працівники міліції затримали 31-річного чоловіка, який зізнався в тому, що намагався пограбувати магазин.

За попередніми даними, чоловік таким чином хотів погасити отриманий в банку грошовий кредит.

Наразі причини та обставини злочину з’ясовуються. Як зазначили в ДСО, чоловік працював в одному з науково-дослідницьких інститутів Львова і раніше був судимий за крадіжку.