Інтерпол закликає МВС перевірити громадську організацію

Інтерпол закликає Міністерство внутрішніх справ України перевірити діяльність громадської організації «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки» на предмет причетності до протиправної діяльності.

Про це пише газета «Коммерсант».

У розпорядженні газети опинився лист українського бюро Інтерполу, адресований керівництву МВС, в якому йдеться про необхідність перевірки діяльності громадської організації ”Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки”.

”З метою припинення будь-яких спекуляцій щодо існування на території України міжнародних правоохоронних організацій необхідно провести ретельну перевірку МПКГБ і її членів на предмет причетності до протиправної діяльності, і за результатами вирішити питання про анулювання реєстрації цієї громадської організації”, - йдеться у листі.

За даними Міністерства юстиції, громадська організація ”Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки” зареєстрована 17 червня 2005 року, а її юридична адреса співпадає з адресою МВС України - вулиця Богомольця, 10, корпус 5.

Як наголошується на сайті корпорації, її головне статутне завдання - ”сприяння органам державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, органам внутрішніх справ і їх посадовцям у забезпеченні громадської безпеки і безпеки дорожнього руху в Україні і за її межами”. Крім того, згідно з даними сайту, профільною діяльністю організації є ”консолідація зусиль міжнародних правоохоронних органів і спеціальних служб держав у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю”. Представництва МПКГБ, звані комісаріатами, є в регіонах України, а також у деяких країнах Європи. Члени МПКГБ носять форму, дуже схожу на міліційну, відзнаки і спеціальні звання.

Інтерпол зацікавився діяльністю МПКГБ після того, як 19 жовтня під час обшуку затриманого в Чорногорії громадянина Боснії і Герцеговини Насера КЕЛЬМЕНДІ було знайдене посвідчення підполковника МПКГБ, а також свідоцтво про отримання нагороди організації ”На знак великої пошани”. Н.КЕЛЬМЕНДІ підозрюється Інтерполом у причетності до шахрайства, відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, скоєння ”злочинів, пов`язаних з незаконним оборотом наркотиків і вибухових пристроїв, підпалами і фінансуванням терористичної діяльності”.

За інформацією газети, МПКГБ видає своїм членам індивідуальні автомобільні номери з абревіатурою МГБ (станом на листопад – 142 номери), причому більшість з них зареєстрована на автомобілі преміум-класу. Крім того, як стверджується на сайті одеського комісаріату корпорації, ”посвідчення офіцера МПКГБ міжнародного зразка за кордоном прирівнюється до службового посвідчення офіцера поліції”.

Керівництво МПКГБ не приховує, що вона є достатньо мілітаризованою структурою. Голова наглядової ради корпорації Костянтин ТОРОП неодноразово заявляв на прес-конференціях, що ”для забезпечення безпеки громадян України і іноземців” незабаром у містах країни з`являться патрулі, організовані МПКГБ і Українським союзом кікбоксингу. На сайті одеського комісаріату можна ознайомитися з фоторепортажами з тренувань членів МПКГБ, які нагадують заняття бійців спецпідрозділів МВС або антитерористичного центру СБУ ”Альфа”.

”Через незрозумілий статус МПКГБ, її юридичної адреси, а також схожість видаваних нею посвідчень з документами співробітників органів поліції (міліції) їх вилучення у особи, що підозрюється в скоєнні тяжких злочинів, завдало серйозної шкоди іміджу як країни у цілому, так і МВС України зокрема”, - резюмується у листі українського бюро Інтерполу, адресованому керівництву МВС.

У Департаменті зв`язків із громадськістю МВС «Коммерсант» запевнили, що інформація про результати перевірки організації ”буде пізніше”, проте категорично заявили, що ”жодні документи не дають таких самих прав, як посвідчення співробітника міліції”. ”Це в принципі неможливо”, - сказала газеті керівник відділу преси Департаменту зв`язків із громадськістю Любов НЕЧИПОРЕНКО.

У свою чергу, керівник прес-служби Департаменту ДАІ МВС Євген КРАВЕЦЬ запевнив, що нічого незаконного у використанні номерів з абревіатурою МГБ немає, і вони не дають жодних переваг. ”Якщо водій з такими номерами порушить правила дорожнього руху, то він нестиме відповідальність на загальних підставах”, - підкреслив він у розмові з кореспондентом газети.

Не бачать нічого незаконного у своїй діяльності і в самій організації. ”Так званий балканський терорист насправді ніякого відношення до кримінальних структур не має, - сказав голова наглядової ради МПКГБ К.ТОРОП. - В організації немає людей з вулиці і не може бути за визначенням, тому що вона достатньо закрита - серед нас багато діючих силовиків”.