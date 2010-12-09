9 грудня відбудеться церемонія складення присяги суддями
09:23, 09 грудня 2010Право
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистій церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними Президентом України на посаду професійного судді.
У четвер, 9 грудня, о 12.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистій церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними Президентом України на посаду професійного судді.
Церемонія відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).
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