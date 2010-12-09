Вибух в будинку в Дніпропетровську розглянуть в апеляціному суді

Адвокат 50-ти постраждалих від вибуху в будинку в Дніпропетровську в 2007 році Дмитро ПОПОВСЬКИЙ вважає, що застосування амністії до обвинувачених у справі неприпустиме, і має намір подавати апеляційну скаргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ПОПОВСЬКИЙ заявив сьогодні після оголошення рішення районного суду Заводського району Запоріжжя, яким кримінальна справа стосовно трьох екс-керівників ВАТ ”Дніпрогаз” - обвинувачених у халатності, що призвела до вибуху, була припинена на підставі закону ”Про амністію”, а у задоволенні клопотання постраждалих про спрямування справи на додаткове розслідування - відмовлено.

”Даним рішенням були повністю проігноровані всі рішення Верховного Суду, які є обов`язковими для всіх видів нижчих інстанцій, про те, що застосування амністії просто неприпустиме і неможливе. Це не залишає іншого вибору, як звертатися з апеляцією до апеляційного суду Запорізької області”, - заявив адвокат.

Він також зазначив, що відповідальність за трагедію повинні нести не тільки ті троє людей, які сьогодні постали перед судом.

”Не тільки обвинувачені у даній справі, але й інші особи несли відповідальність за належну безперебійну роботу газової системи у Жовтневому районі Дніпропетровська. Між першим дзвінком про підвищену концентрацію газу і моментом вибуху пройшло понад півтори години. Відповідно до правил безпечного газопостачання, відповідальним за це особам необхідно було оголосити евакуацію населення. Нічого цього зроблено не було”, - констатував Д.ПОПОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2007 року в багатоповерховому будинку № 127 по вул. Мандриківській у Дніпропетровську вибухнув побутовий газ, що призвело до загибелі 23 мешканців цього будинку, серед яких 9 дітей.

Проти посадовців ВАТ ”Дніпрогаз” була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова халатність, що призвела до тяжких наслідків).

Сьогодні в Запоріжжі відбувся судовий розгляд резонансної кримінальної справи, порушеної стосовно посадовців ВАТ ”Дніпрогаз”. Суд Заводського району Запоріжжя ухвалив рішення відмовити у задоволенні клопотання постраждалих про спрямування справи на додаткове розслідування.

Разом із тим суд вирішив припинити кримінальну справу стосовно обвинувачених, звільнивши їх від кримінальної відповідальності на підставі закону ”Про амністію”; заставу, внесену ВАТ ”Дніпрогаз” за звинувачених (близько 8 млн. грн.), повернути підприємству, арешт з майна обвинувачених зняти.

Також суд ухвалив рішення залишити без розгляду цивільні позови постраждалих.