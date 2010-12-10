Адвокати Макаренка звернулися до Євросуду

Адвокати екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА звернулися до Європейського суду з прав людини щодо порушень прав їхнього підзахисного під час досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам адвокат А.МАКАРЕНКА Ярослав СОЛОДКИЙ.

«Ми вже звернулися до Європейського суду, подали відповідну заяву, у якій ми описали ті незаконні дії досудового слідства і вимагали їх визнати незаконними», - сказав Я.СОЛОДКИЙ.

За його словами, відповідну заяву було складено українською та англійською мовами.

Зокрема, захист наполягає на незаконному утриманні А.МАКАРЕНКА під вартою, а також на порушенні слідством його прав на захист. «А.МАКАРЕНКО вкотре звертався до суду із заявою про особисту присутність на засіданні суду під час розгляду питання про подовження йому терміну перебування під вартою. Ми також вносили таке клопотання, однак суд відмовляв у його задоволенні», - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до НАК ”Нафтогаз України” в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею ”службова недбалість”.

А.МАКАРЕНКО з 18 жовтня почав ознайомлюватися з матеріалами справи, які складають 45 томів.

На думку слідства, звинувачений та його захист навмисно затягують процес ознайомлення з матеріалами справи.

Сьогодні, 9 грудня, Апеляційний суд Києва подовжив А.МАКАРЕНКУ термін перебування під вартою до 10 січня 2011 року.