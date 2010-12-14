Суд виправдав журналіста, якого побили під час звіту мера Херсона

Апеляційний суд Херсонської області виправдав херсонського журналіста і правозахисника Дементія БЄЛОГО, якого побили під час звіту мера Херсона.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Д.БЄЛИЙ, цей суд відмовив у задоволенні апеляції на рішення Суворовського райсуду Херсона, який не знайшов ознак адмінпорушення у його діях під час громадського звіту міського голови Херсона Володимира САЛЬДО 14 вересня поточного року.

«12 грудня отримав рішення Апеляційного суду Херсонської області. Суд поставив крапку в спробах зробити з мене хулігана, який “зривав” звіт Херсонського міського голови Володимира САЛЬДО і “розпускав руки”. Суд підтвердив, що в моїх діях не було складу адміністративного правопорушення. Скаргу пана ШЕВЧУКА залишили без задоволення. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає», - поінформував Д.БЄЛИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня, коли мер Херсона В.САЛЬДО звітував перед громадою у обласному музично-драматичному театрі ім. М.КУЛІША, сталася бійка, в якій брали участь і постраждали голова обласного відділення Комітету виборців України Дементій БЄЛИЙ та приватний підприємець Віктор ШЕВЧУК.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Херсонського МВ УМВС для встановлення та документування обставин події. Від учасників та свідків взяли пояснення.

Пізніше прес-служба обласної прокуратури повідомила, що 15 вересня виконуючим обов’язки прокурора Суворовського району Херсона за фактом заподіяння голові Херсонського відділу КВУ, редактору газети «Вільний вибір» Д.БЄЛОМУ легких тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу.

1 листопада Суворовський райсуд Херсона відмовив у скасуванні постанови про порушення кримінальної справи стосовно кривдника Д.БЄЛОГО - Віктора ШЕВЧУКА.

Суд також розглянув матеріали справи і не побачив ознак адміністративного правопорушення у діях Д.БЄЛОГО, передбаченого ст. 173 КУпАП (хуліганство) і закрив розгляд у справі.

На вказане рішення В.ШЕВЧУК подав апеляцію до Херсонського обласного апеляційного суду.