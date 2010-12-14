Проекти ЄС для України морально застаріли?

Проекти технічної допомоги Україні з боку Європейського Союзу варто переглянути з урахуванням реформ, розпочатих у державі.

Про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ у ході зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕРОЮ в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту.

У ході зустрічі голова Представництва ЄС заявив про готовність Євросоюзу продовжувати співпрацю з Україною в частині надання консультативної та технічної допомоги, зокрема у сфері права.

У цьому контексті О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що головна потреба України на сьогодні полягає у сприянні реформам, що розпочалися в державі. Тому, на думку українського міністра, зусилля ЄС із надання експертної допомоги нашій країні були би найбільш ефективними саме в цій сфері.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що у ході адміністративної реформи в Україні буде використаний підхід, повністю адаптований до європейської системи та стандартів у сфері державного управління. Це стосується як формування виконавчої влади, Кабінету міністрів, організації державної служби, так і розподілу між політичними та адміністративними посадами в органах державної влади тощо.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що у ході реформи для України був би корисним досвід країн ЄС, особливо нових членів Євросоюзу, щодо реформування державного сектору. Це, на думку українського міністра, допомогло би уникнути помилок у прийнятті наступних рішень.