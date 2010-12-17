4 нотаріусів позбавили права на зайняття нотаріальною діяльністю

Комісія з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю під головуванням Міністра юстиції Олександра Лавриновича ухвалила рішення про анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю 4 нотаріусів.

Рішення про анулювання свідоцтв були прийняті через неодноразове порушення нотаріусами чинного законодавства під час вчинення нотаріальних дій, що призвело до порушення законних інтересів держави та громадян. Крім того, щодо одного нотаріуса набрало сили рішення суду.

За словами Міністра, свідоцтва було анульовано двом державним нотаріусам з Вінницької та Київської областей. Крім того, анульовано свідоцтва двом приватним нотаріусам, які здійснювали нотаріальну діяльність у Вінницькому міському та Житомирському міському нотаріальних округах.

За словами Олександра Лавриновича, загалом з початку року було анульовано свідоцтва 9 нотаріусам.

Зокрема, за неодноразове порушення чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій було позбавлено права на зайняття нотаріальною діяльністю 6–х приватних нотаріусів з Вінницької, Харківської, Полтавської, Хмельницької, Житомирської та Київської областей.

У зв’язку з рішеннями судів були також анульовані свідоцтва приватних нотаріусів з Києва, Вінницької області та державного нотаріуса з Дніпропетровської області.