На Херсонщині службовці підробили документи і заволоділи пансіонатом
09:26, 17 грудня 2010Право
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Збитки - майже 635 тис. грн.
У Херсонській області викрито службових осіб одного з пансіонатів обласного об’єднання міжгосподарських здравниць, які підробили протоколи загальних зборів трудових колективів об’єднання, затвердили новий статут і заволоділи цілісним майновим комплексом пансіонату.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, цими діями зловмисники завдали зазначеному об’єднанню збитків на суму майже 635 тис. грн.
Обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення) Кримінального кодексу України.
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