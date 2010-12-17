На Херсонщині службовці підробили документи і заволоділи пансіонатом

У Херсонській області викрито службових осіб одного з пансіонатів обласного об’єднання міжгосподарських здравниць, які підробили протоколи загальних зборів трудових колективів об’єднання, затвердили новий статут і заволоділи цілісним майновим комплексом пансіонату.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, цими діями зловмисники завдали зазначеному об’єднанню збитків на суму майже 635 тис. грн.

Обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення) Кримінального кодексу України.