Томенко звернувся до генпрокурора щодо дій керівників Міносвіти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ щодо дій керівників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стосовно працівників вищих навчальних закладів, зокрема, стосовно ситуації, яка склалася з обранням ректора Донецького національного університету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у своєму зверненні він відзначив, що за інформацією багатьох ЗМІ, зокрема, інтернет-версії журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», заступник міністра Євген СУЛИМА разом із призначеним міністерством на посаду в.о. ректора Донецького національного університету Петром ЄГОРОВИМ чинили протизаконний тиск на деканів і проректорів університету з метою недопущення обрання ректором Юрія ЛИСЕНКА.

Окрім того, зазначає М.ТОМЕНКО, після того, як ректором був таки обраний Ю.ЛИСЕНКО, на нього та інших працівників університету правоохоронні органи та в.о. ректора зчинили справжню облаву.

М.ТОМЕНКО наголосив, що це не перший випадок такого характеру. Він нагадав, що у пресі вже публікувалася інформація про незаконне вимагання Є.СУЛИМОЮ з ректорів вишів коштів на ремонт приміщення міністерства. Цей факт, зокрема, засвідчили колишні ректори Вінницького національного технічного університету Борис МОКІН та Київського національного університету технологій та дизайну Олег ВОЛКОВ.

Звертаючись до генерального прокурора, заступник голови ВР попросив його вжити усіх необхідних заходів реагування для забезпечення дотримання прав працівників вищих навчальних закладів, припинення незаконних дій представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та притягнення винних до відповідальності.