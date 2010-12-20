Луценко ще не читав матеріали кримінальної справи проти нього

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер політичної партії ”Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що слідчі Генеральної прокуратури ще не надали йому для ознайомлення матеріалів порушеної відносно нього кримінальної справи.

Про це він заявив у інтерв’ю газеті ”Дзеркало тижня”, опублікованому сьогодні.

”Попри гучні анонси, ми до справи ще не допущені, вона не прошита й не пронумерована, тому ми не можемо розпочати її вивчення”, - сказав він.

Також Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що слідчі прокуратури в рамках розслідування його справи допитали більш як сотню людей. ”А брехливі свідчення проти мене дав якийсь десяток. Для справи вистачить і цього. Зате є й відчуття того, що порядних людей на порядок більше”, - зазначив він. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО припускає, що багато хто був заляканий, ”і на суді все може бути інакше”. ”У мене є підстави вважати, що з декого необхідні свідчення вибивалися. Не фізично, зрозуміло, а морально. У мене є щодо цього письмові заяви. І на суді я їх пред’явлю”, - наголосив він.

Як пояснив екс-міністр, ”коли один із моїх водіїв не став давати на мене замовні свідчення, його дружину відразу звільнили зі ”стратегічної” посади в буфеті центрального апарату МВС”. ”Це рівень моральності нинішньої системи. Інший співробітник відмовився ганьбити мене, незважаючи на обіцянки підвищення у званні. Як наслідок, його повідомили про майбутнє скорочення”, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2010 року Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишніх міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА та співробітника цього міністерства Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа)”.

Раніше начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ повідомляв, що Ю.ЛУЦЕНКО влаштував на роботу свого друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При цьому, як з’ясувало слідство, диплом про технічну освіту Л.ПРИСТУПЛЮКА, на підставі якого він отримав звання капітана міліції, виявився фальшивим. О.КАЛІФІЦЬКИЙ зауважив, що Л.ПРИСТУПЛЮК був прийнятий не на посаду водія, а отримав офіцерське звання і працював старшим оперуповноваженим в одному із секретних підрозділів. Крім того, пізніше Ю.ЛУЦЕНКО поза чергою надав право Л.ПРИСТУПЛЮКУ отримати квартиру. Представник Генпрокуратури також заявив, що водій Ю.ЛУЦЕНКА отримував ”знаки відомчі і нагороди”.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що влада висунула йому “абсурдні звинувачення” з метою залякати інших опозиційних політиків.