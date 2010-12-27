У Криму двох жителів засуджено до довічного ув’язнення
10:16, 27 грудня 2010Право
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За розбій і вбивство
Апеляційний суд Криму засудив до довічного ув’язнення двох жителів регіону 21 і 19 років, які в січні напали на сім`ю в Сімферополі і в ході пограбування вбили одну людину й важко поранили іншу.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.
«Суд, розглянувши представлені прокуратурою докази, визнав їх достатніми. Молодиків засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна», - йдеться в повідомленні.
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