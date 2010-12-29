Карпачова обговорить із Пшонкою арешти колишніх посадовців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА має намір зустрітися з генеральним прокурором України Віктором ПШОНКОЮ 29 грудня і обговорити питання, що стосуються затримання й тримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та інших осіб, що працювали у складі колишнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з групою народних депутатів від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та «БЮТ-Батьківщина», які передали їй звернення із закликом посприяти звільненню Ю.ЛУЦЕНКА.

«Я домовилась з генеральним прокурором про зустріч – 29 грудня у них буде нарада, щоб окреслити питання, в яких є ознаки політичного переслідування», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Коментуючи арешти інших колишніх посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО, Омбудсман наголосила: «Моя позиція була і залишається незмінною. Україна є лідером в Європі щодо масового застосування арештів… Така ситуація ганебна».

Водночас, порушуючи тему затримання Ю.ЛУЦЕНКА, Н.КАРПАЧОВА заявила, що «абсолютно є незрозумілим і неприпустимим, ситуація, коли порушена одна справа, а людина затримується зовсім по іншій справі».

«На жаль, це системне явище. Я постійно, як Омбудсман кажу: арешт має бути застосований як виключна міра запобіжного заходу», - сказала вона, додавши, що законодавством передбачені й інші міри запобіжних заходів, які суди чомусь ігнорують.

Також Омбудсман поінформувала про намір зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. За її словами, таку зустріч планувалась у минулу п’ятницю, але не відбулась.

У свою чергу, народний депутат Юрій КАРМАЗІН, звертаючись до Н.КАРПАЧОВОЇ, попросив її від імені всіх своїх колег поінформувати главу держави про всі кримінальні справи, порушені стосовно колишніх посадовців. «І по ІВАШЕНКУ, і по ЛУЦЕНКУ, і по ФІЛІПЧУКУ, і по ДІДЕНКУ, і по іншим, що це вже небезпечне явище», - сказав він.

«Якщо ми вичерпаємо засоби його подолання в Україні, ми будемо змушені звертатися до європейських структур, а це вже неприємна ситуація для України», - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня у Києві бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа”.

Вчора, 27 грудня, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід екс-міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Таким чином, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА. Позиція прокуратури ґрунтувалася на тому, що обвинувачений не приходив до слідчого, тим самим грубо порушив вимоги, передбачені підпискою про невиїзд.

Згідно з рішенням суду Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Сьогодні, 28 грудня, його перевели для подальшого утримання під вартою з установи СБУ до Лук’янівського слідчого ізолятора.