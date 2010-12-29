Міліція підозрює 30-річного чоловіка у зґвалтуванні своїх доньок

На Кіровоградщині працівники міліції затримали 30-річного раніше судимого непрацюючого місцевого жителя за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх прийомних доньок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

До оперуповноваженого кримінальної міліції у справах дітей звернулась вчителька районної школи та повідомила, що 7-річна учениця скаржиться на образи вітчима. Правоохоронець навідався до дівчинки додому на розмову.

Спочатку дитина боялась і соромилась розповідати, а потім зізналась, що нетверезий вітчим ґвалтував її та 3-річну сестричку. Слова дівчинки підтвердила судово-медична експертиза. Рік тому чоловік змусив вступити з ним у статевий акт старшу доньку, а потім і меншу сестру.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.152 Кримінального Кодексу України (зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.